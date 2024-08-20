Kastamonu'da sivil toplum kuruluşları karar alma süreçlerine daha fazla katılacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen "Karar Alma Mekanizmalarına Katılım Projesi" ile sivil toplum kuruluşları (STK) kamunun karar alma mekanizmalarına daha fazla dahil olacak.

Taşköprü Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşköprü Eğitim Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Karar Alma Mekanizmalarına Katılım Projesi" imza töreni Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın makamında gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında birliği sağlayarak STK'ların karar alma mekanizmalarına etkisini artırarak daha iyi bir yönetişim ortaya konması hedefleniyor.

Vali Meftun Dallı, konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmasına katılmasının önemli olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından projeye 155 bin liralık destek temin edildiğini anlatan Dallı, "Bildiğiniz gibi günümüzde yönetişim kavramı var. Yani halkın, sivil toplum kuruluşlarının, oradaki diğer, aklınıza gelebilecek yönetime katılmasında fayda olacağını düşündüğümüz bütün aktörlerin karar alma süreçlerine katılımı son derece önemli. Yani insanların ne istediğini bileceğiz ki, ona göre tedbirlerimizi alalım, kaynaklarımızı ayıralım, belirleyelim. Bu anlamda proje çerçevesinde Taşköprü'deki sivil toplum kuruluşlarına bir dizi eğitim verilecek." dedi.