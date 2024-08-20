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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Kastamonu'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Köy okullarının kapatılması, çocukları olan genç nüfusun köylerden taşınması, Türkiye'nin tarımsal üretimini çok olumsuz etkilemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak köylerdeki tüm okulları iktidarımızda yeniden açıyor olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:25
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Kastamonu'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Köy okullarının kapatılması, çocukları olan genç nüfusun köylerden taşınması, Türkiye'nin tarımsal üretimini çok olumsuz etkilemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak köylerdeki tüm okulları iktidarımızda yeniden açıyor olacağız." dedi.

        Eğitim Buluşmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen Özçağdaş, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, eğitimin çok hassas bir konu olduğunu söyledi.

        CHP'nin eğitim alanında önemli çalışmalar yaptığını belirten Özçağdaş, "Parti mensubumuz Prof. Dr. Armağan Erdoğan ile illerde gerçekleştirmekte olduğumuz Eğitim Buluşmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu 10. ilimiz. Eğitim sendikalarıyla, öğretmenlerle, akademisyenlerle, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Onlardan eğitimle ilgili farklı sorunları, önerileri, çözüm konularını, eleştirileri dinliyoruz." diye konuştu.

        Eğitimin çok sayıda sorunu olduğunu dile getiren Özçağdaş, "Ana muhalefet partisi olarak iki görevimiz var. Birinci görevimiz, bu toplumsal sorunların sözcüsü olarak sesimizi, sözümüzü yükseltmek ve bunları dile getirmek. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İkinci görevimiz de bu yaptığımız işlerle ilgili olarak çözüm önerisinde bulunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        CHP döneminde köy okullarını yeniden açacaklarını söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

        "Köy okullarının kapatılması, çocukları olan genç nüfusun köylerden taşınması, Türkiye'nin tarımsal üretimini çok olumsuz etkilemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak köylerdeki tüm okulları iktidarımızda yeniden açıyor olacağız ve çocuklarımızın kendi okullarında, anne babalarının sıcak yuvasında akşamları onlarla sohbet ederek eğitim hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Bir öğrenci bile olsa oraya öğretmen göndereceğiz."

        CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan da eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Toplantıya, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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