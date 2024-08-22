Çocukluk hayalini yıllar sonra evini resim atölyesine çevirerek gerçekleştirdi

VURAL AKKİRPİ - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Sevgül Yılmaz, atölyeye çevirdiği evinde yaptığı tabloları satışa sunuyor.

Evini küçük bir atölyeye dönüştüren Yılmaz, gündelik hayatta gördüğü bir çok objeyi tuvaline yansıtıyor.

Sevgül Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ressamlığın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Eşinden ayrıldıktan sonra yaptığı bir tabloyu sosyal medyadan paylaştığını anlatan Yılmaz, "Çok beğenildi. Satın almak istediler. Baktım ki gördüğüm her şeyi tuval üzerine dökebiliyorum, ben de resim yapıp internet üzerinden cüzi miktarlara satmaya başladım." dedi.