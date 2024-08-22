Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da anız yangını köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da anız yangını köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Çevlik köyü yakınlarında biçilmiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Kısa sürede ilerleyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

        Bölgeye, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerle birlikte köy sakinleri de traktörler ve kendi imkanları ile yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 15 dekar alanda etkili olan yangın, köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
        Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatıldı
        Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatıldı
        Kastamonu'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kastamonu'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kastamonu'da 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları yapıldı
        Kastamonu'da 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları yapıldı
        Kastamonu'da 7 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Devrekani Çayı'na bırak...
        Kastamonu'da 7 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Devrekani Çayı'na bırak...
        Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı sergisi açıldı
        Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı sergisi açıldı