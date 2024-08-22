Kastamonu'da anız yangını köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı

Yaklaşık 15 dekar alanda etkili olan yangın, köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerle birlikte köy sakinleri de traktörler ve kendi imkanları ile yangına müdahale etti.

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