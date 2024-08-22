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        Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:14
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        Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçenin Ortalıca köyünde Hatice Kocabaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında tek katlı ev tamamen yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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