Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Ortalıca köyünde Hatice Kocabaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında tek katlı ev tamamen yandı.
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