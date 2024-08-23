Kastamonu'nun güzellikleri ressamların tablolarında arşivleniyor

ÖZGÜR ALANTOR - "Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressam, kentin doğal güzelliklerini resmediyor.

Kurşunlu Han, Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi sponsorluğunda dünyanın farklı ülkelerinden gelen ressamlar, önce kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip inceledi.

Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Saray Hamamı'nda bir araya gelen ressamlar, gözlemledikleri renklerin harmonisini tuvallerine yansıttı.

Çalıştayın küratörü Aynur Mahmudova Kaplan, AA muhabirine, dönemin Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziver Kaplan'ın girişimleri ile 2014 yılında "Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

O tarihten sonra Kastamonu'nun farklı ilçelerinde 15 çalıştay yaptıklarını anlatan Kaplan, "Taşköprü, Abana, İnebolu, Çatalzeytin, Araç, Şenpazar, Azdavay ve Cide ilçeleri olmak üzere çalıştaylar yaptık. Bu çalıştaylarda çok ciddi koleksiyonlar oluştu. Belediyeler bu eserleri hala kullanıyor. Cide'de sanat galerisi kuruldu, Taşköprü'de aynı şekilde." dedi.

Kültür ve sanatı halkın morali olarak gördüklerini anlatan Kaplan, "Bu kapsamda dünya sanatçılarını ülkemize davet ediyoruz. Projemiz bir hafta sürüyor. Kastamonu'yu tanıtan geziler düzenliyoruz. Fotoğraflar çekiyor, eskizler yapıyorlar. Sonra sanatçılarımızı atölye ortamına alıyor ve onlara resim malzemesi veriyoruz. Gördükleri Kastamonu'yu ne şekilde hissettilerse duygu ve düşüncelerini tuvallere aktarıyorlar." diye konuştu.