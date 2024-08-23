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        Kastamonu'nun güzellikleri ressamların tablolarında arşivleniyor

        ÖZGÜR ALANTOR - "Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressam, kentin doğal güzelliklerini resmediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:08
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        Kastamonu'nun güzellikleri ressamların tablolarında arşivleniyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - "Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressam, kentin doğal güzelliklerini resmediyor.

        Kurşunlu Han, Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi sponsorluğunda dünyanın farklı ülkelerinden gelen ressamlar, önce kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip inceledi.

        Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Saray Hamamı'nda bir araya gelen ressamlar, gözlemledikleri renklerin harmonisini tuvallerine yansıttı.

        Çalıştayın küratörü Aynur Mahmudova Kaplan, AA muhabirine, dönemin Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziver Kaplan'ın girişimleri ile 2014 yılında "Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

        O tarihten sonra Kastamonu'nun farklı ilçelerinde 15 çalıştay yaptıklarını anlatan Kaplan, "Taşköprü, Abana, İnebolu, Çatalzeytin, Araç, Şenpazar, Azdavay ve Cide ilçeleri olmak üzere çalıştaylar yaptık. Bu çalıştaylarda çok ciddi koleksiyonlar oluştu. Belediyeler bu eserleri hala kullanıyor. Cide'de sanat galerisi kuruldu, Taşköprü'de aynı şekilde." dedi.

        Kültür ve sanatı halkın morali olarak gördüklerini anlatan Kaplan, "Bu kapsamda dünya sanatçılarını ülkemize davet ediyoruz. Projemiz bir hafta sürüyor. Kastamonu'yu tanıtan geziler düzenliyoruz. Fotoğraflar çekiyor, eskizler yapıyorlar. Sonra sanatçılarımızı atölye ortamına alıyor ve onlara resim malzemesi veriyoruz. Gördükleri Kastamonu'yu ne şekilde hissettilerse duygu ve düşüncelerini tuvallere aktarıyorlar." diye konuştu.

        Sanatın olmadığı yerde renk ve mutluluğun olamayacağını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

        "Atatürk'ün 'Bir toplumun sanatı yok olursa hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü çok önemlidir. Kültür ve sanat insanın moralini yüksek tutan güzelliklerin topluma ve yaşamımıza yansımamızı sağlar. Biz, Türk sanatını geliştirme adına yıllardır projeler geliştirdik. Sanatçılarımız Kastamonu'yu anlatıyor. Kastamonu'yu coğrafya, mimari, kültürü ve tarihi ile tanıtmaya çalışıyoruz. Çıkan eserler daha boyası kurumadan 24 Ağustos'ta Kurşun Han'da düzenlenen sergide sanat severlerle buluşacak."

        Özbekistanlı ressam Alim Adilov ise çocukluğundan beri resimle ilgilendiğini anlattı.

        Bu alanda çok sayıda eğitim aldığını ifade eden Adilov "Macaristan'da yaşıyorum ve Macaristan Ulusal Ressamlar Birliği yönetiminde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Kastamonu'ya ilk kez geldiğini dile getiren Adilov, "Önce arkadaşlarımızla Kastamonu'nun güzelliklerini keşfediyoruz. Sonra da resimleri yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım Kastamonu'dan çok etkilendik ve bu şehri resmediyoruz. Kimimiz insanını, kimimiz doğasını kimimiz de tarihinden etkilenerek bunları resmediyor." dedi.

        İzmir'den gelen ressam Reyhan Abacıoğlu da Kastamonu'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

        "Kastamonu'ya yol geçişleri dışında ilk kez geliyorum ve burası doğası, insanları, tarihi güzellikleri ile hayran olunacak bir yer. Ben genelde soyut çalışırım. Burada etkilenmelerimin bir kısmını soyut bir dille anlatacağım, son olarak da kalenin bir görüntüsünü yapmaya çalışıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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