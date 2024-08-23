İş insanının memleketine yaptığı girişim bölgedeki çiftçileri aronyaya yöneltti

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi, bir iş insanının 3 yıl önceki yatırımıyla çiftçilere örnek olmasının ardından "aronya ilçesi" haline geldi.

İstanbul'da paslanmaz çelik üretimi alanında fabrikası bulunan Ercüment Oğuz, Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Şenpazar'a gelerek yatırım yapmak istedi.

İlçede çoğunluğu engebeli bölgelerde bulunan arazileri kiralayan Oğuz, buralarda aronya yetiştirmeye karar verdi. Oğuz, bugüne kadar toplam 65 dönüm araziye 21 bin 500 aronya fidanı dikti.

Oğuz'un yatırımını gören Şenpazar'daki çiftçiler de topraklarına aronya dikmeye karar verdi. İlçede diğer çiftçilerle birlikte 100 dönümün üzerinde aronya dikildi. Arazileri boş kalan ya da ekonomik değeri az olan ürünler yetiştiren çiftçiler, topraklarını aronya ile buluşturdu. Ercüment Oğuz, AA muhabirine, İstanbul'da doğup büyüdüğünü söyledi. Paslanmaz çelik sektöründe faaliyet gösteren 40 yıllık firmasının olduğunu ifade eden Oğuz, Kastamonu'ya geldiğinde yaptığı araştırmalar sonunda aronyanın bölgeye uygun olduğunu gördüğünü anlattı.

İlçede 2021 yılında diktiği fidanların ağaç haline geldiğini belirten Oğuz, "Bu ata toprakları uzun yıllardır işlenmemiş. Haliyle artık genç nüfus buradan maalesef metropollere göç etmiş. Dolayısıyla atıl bir arazi var. Bu tarım arazilerini kaybetme noktasına gelmek üzereyiz. Bu anlamda buraya bir katkı sağlayabilir miyim diye düşündüm. En büyük amacım da örnek teşkil etmekti." dedi. Oğuz, aronyanın "sağlık meyvesi", aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitki sınıfında katma değeri yüksek bir ürün olduğunu vurguladı.

- "En büyük sevdam buraya gençleri çekmek yani gençleri tarımla buluşturmak" Kastamonu'yu sarımsaktan sonra aronya ile anılan bir il haline getirmek istediğini anlatan Oğuz, "Sadece Şenpazar ilçesi değil aynı zamanda Kastamonu'nun diğer ilçelerinden de sürekli bu konuda danışıyorlar. Aronya yavaş yavaş bütün Kastamonu'ya yayılacak ve dağılacak. Bu beni çok mutlu ediyor. En büyük sevdam buraya gençleri çekmek yani gençleri tarımla buluşturmak." diye konuştu. Şenpazar'daki tarım arazilerinin çok kısıtlı ve engebeli olduğuna işaret eden Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Burası endüstriyel tarıma uygun bir bölge değil zaten. Artık buralarda hiçbir şey ekilmemeye başlandı. Dolayısıyla birçok alan orman olmuş durumda. Yani tarımsal anlamda kullanabileceğimiz toprakları da kaybediyoruz maalesef. Bu anlamda çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Emeğimizi ve çabamızı gördükçe insanlar da yavaş yavaş buna yönelmeye başladılar. Bu, coğrafya için çok memnun edici bir gelişme. Önümüzdeki yıl da yeni ilaveler olacak. Aronya noktasında Şenpazar çok ciddi bir cazibe merkezi haline gelecek. Şenpazar artık aronyayla anılmaya başladı. Bunun turizm açısından da çok ciddi katkıları olacak. Ekonomik anlamda da Şenpazar'a değer katacak."