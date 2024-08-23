Çocukluğunun geçtiği kente 60 yıl sonra çocukları mutlu etmek için geldi

ÖZGÜR ALANTOR - Antalya'da yaşayan 71 yaşındaki ahşap oyuncak yapım ustası Haşim Süzme, çocukluğunun geçtiği Kastamonu'ya 60 yıl sonra tekrar gelerek çocuklara uçurtma yapmayı öğretti.

Kastamonu Belediyesi ve Martı Uçurtma Kulübü tarafından 24 Ağustos'ta düzenlenecek uçurtma şenliği öncesinde Oyuncak Kütüphanesi bahçesinde özel gereksinimli bireyler ve çocuklara yönelik uçurtma atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Polis babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Kastamonu'da geçen Haşim Süzme, ahşapla ilkokul öğretmeninin tavsiyesiyle tanıştı.

İlkokul öğretmeninden çok şey öğrendiğini vurgulayan Süzme, "Önce ahşaptan çakı, bıçak yapardım. Sonra trampetlerin bagetlerini yaptırdı öğretmenim. Sonrasında geliştirdik kendimizi. Tezgahlarda kızak yapılırdı, kızak yapmayı öğrendim. O dönem Kastamonu'nun en güzel kızaklarını ben yapmaya başladım. Bundan para kazanmaya başladım ve sanatımı geliştirdim." dedi.

Uçurtma ve oyuncak yapmayı Kastamonu'da öğrenen Süzme'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ahşap oyuncak yapımı alanında "geleneksel el sanatları ustası" ünvanı verildi.

Kastamonu'da uçurtmanın ayrı yeri olduğunu belirten Süzme, "Kastamonu'da uçurtma yapan çok değerli ağabeyler vardı. O dönem onlardan uçurtma yapmayı öğrendim. Kastamonu'da ilk yapılan şeylerden biri, şehzade uçurtmalarıydı. Ülkemizin en değerli uçurtmaları burada yapılıyordu. Uçurtma ve ahşap oyuncak yapmayı burada öğrendim." diye konuştu.

Süzme, Antalya'da ahşap oyuncak ve uçurtma ustalığı yaptığına dikkati çekerek, ahşap oyuncaklara tutkusunun kendisine, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatları ustası ünvanını getirdiğini söyledi.