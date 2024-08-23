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        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu İnebolu ve Cide ilçelerinde düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:53
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        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu İnebolu ve Cide ilçelerinde düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        İnebolu ilçesinde H.K'nin kaçak yollarla getirdiği tütünleri makarona (filtreli sigara kağıdı) doldurarak sattığını tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 113 kilogram tütün, 213 bin 350 boş makaron, 5 bin 150 dolu makaron, 45 makaron doldurma aparatı ve elektronik terazi ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Cide ilçesinde yolcu otobüsünde kaçak tütün getirdiği tespit edilen R.Y'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.

        Araçta yapılan aramada 9 bin 980 dolu makaron bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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