Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Araçta yapılan aramada 9 bin 980 dolu makaron bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 113 kilogram tütün, 213 bin 350 boş makaron, 5 bin 150 dolu makaron, 45 makaron doldurma aparatı ve elektronik terazi ele geçirildi.

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