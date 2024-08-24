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        AB tescilli Taşköprü sarımsağında hasat süreci tamamlandı

        BİLAL KAHYAOĞLU - Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli olmasının yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağında hasat sürecinin tamamlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:06
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        AB tescilli Taşköprü sarımsağında hasat süreci tamamlandı
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli olmasının yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağında hasat sürecinin tamamlandığını söyledi.

        İlçede 90 köyde üretimi yapılan sarımsağın bu yılki rekoltesi, 25 bin ton civarında gerçekleşti.

        Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, tadı ve aromasıyla Taşköprü sarımsağının diğer sarımsaklardan ayrıldığını dile getirdi.

        Haziranda başlanan sarımsak hasadının ağustos ortalarında tamamlandığını belirten Eligüzeloğlu, "Eğer 90 köyümüzün hasat zamanı aynı anda olsaydı zaten sıkıntı çektiğimiz işçi problemini daha çok hissederdik ama peyderpey çıktığı için biraz daha rahat oluyor. Bir de şöyle bir gerçek var, sarımsağın ilk önce en zayıf olanı hasat olgunluğuna erişiyor. En iyi sarımsak, olgunluğa geç ulaşıyor." dedi.

        Bu yılki rekolteden memnun olduklarını dile getiren Eligüzeloğlu, "Çok önemli problemimiz olmadı. Bir iki köyümüzde biraz dolu hasarı oluştu. Bu da rekolteyi etkilemedi. Yıllara göre biraz farklılık arz etse de 25 bin ton sarımsak üretimimiz var." diye konuştu.

        Üretici ve tüketicilere tavsiyelerde bulunan Eligüzeloğlu, şunları kaydetti:

        "Birincisi, üreticilerimizin olmazsa olmazı, orijinal Taşköprü sarımsağı tohumu. İkincisi, mutlaka ve mutlaka toprak tahlili yapılması, sonucuna göre de gübreleme gerekiyor. Üçüncüsü ise iklim şartlarına göre çapalama ve sulama. Tüketicilerimize de bir duyuruda bulunmak istiyorum. Taşköprü sarımsağı, doğal koşullarda 10 ay kendini muhafaza eder. Nisan ayı sonuna kadar bozulmadan durur. Mayıs ve haziran aylarında iki ay piyasada Taşköprü sarımsağı bulunmaz. Eğer nisan, mayıs ve haziran aylarında Taşköprü sarımsağı diye pazarlanmaya çalışılırsa bu doğru değildir. O sarımsak Taşköprü sarımsağı değildir. "

        Sarımsak üreticisi Sezai Kurt da 40 yıldır tarım yaptığını anlatarak, "Ağustos ayının 10'unda çıkardığım sarımsakları tarlada kurumaya bıraktım. Normalde temmuz ayında çıkarıyordum, bu yıl biraz sarktı. Verimi iyi. Geçen yıl dönümden 1,5 ton aldım. Bu yıl da aynı verimi alırım. Hasat yaptıktan sonra tarlada 10-12 gün kurumaya bırakıyoruz. Sonra boylarına göre ayrılıp pazara gidiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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