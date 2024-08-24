AB tescilli Taşköprü sarımsağında hasat süreci tamamlandı

BİLAL KAHYAOĞLU - Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli olmasının yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağında hasat sürecinin tamamlandığını söyledi.

İlçede 90 köyde üretimi yapılan sarımsağın bu yılki rekoltesi, 25 bin ton civarında gerçekleşti.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, tadı ve aromasıyla Taşköprü sarımsağının diğer sarımsaklardan ayrıldığını dile getirdi.

Haziranda başlanan sarımsak hasadının ağustos ortalarında tamamlandığını belirten Eligüzeloğlu, "Eğer 90 köyümüzün hasat zamanı aynı anda olsaydı zaten sıkıntı çektiğimiz işçi problemini daha çok hissederdik ama peyderpey çıktığı için biraz daha rahat oluyor. Bir de şöyle bir gerçek var, sarımsağın ilk önce en zayıf olanı hasat olgunluğuna erişiyor. En iyi sarımsak, olgunluğa geç ulaşıyor." dedi.

Bu yılki rekolteden memnun olduklarını dile getiren Eligüzeloğlu, "Çok önemli problemimiz olmadı. Bir iki köyümüzde biraz dolu hasarı oluştu. Bu da rekolteyi etkilemedi. Yıllara göre biraz farklılık arz etse de 25 bin ton sarımsak üretimimiz var." diye konuştu.