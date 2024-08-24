Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Uçurtma Şenliği" düzenlendi

        Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'da "Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'da "Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kastamonu Belediyesi ve Martı Uçurtma Kulübü tarafından Uzunyazı mevkisinde gerçekleştirilen şenlikte farklı figürlerde rengarenk yüzlerce uçurtma gökyüzü ile buluştu.

        Uçurtmalarını alarak bölgeye gelen 7'den 70'e vatandaşlar, doyasıya eğlendi

        Martı Uçurtma Kulübü Başkanı Halit Cebeci, gazetecilere, çok güzel bir eğlence olduğunu söyledi.

        Çocukların çok mutlu olduğunu anlatan Cebeci, "Hepsi kahkahalar atıyor. Biz de çok mutluyuz. Umuyorum ki bu geleneksel hale gelir. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz." dedi.

        Uçurtma uçuran çocuklardan Yusuf Alp Seyitoğlu ise daha önce hiç uçurtma şenliğine katılmadığını dile getirerek, "Çok mutluyum. Daha önce hiç böyle eğlenmedim. Burası çok güzel, rüzgar çok güzel esiyor. Çok eğleniyorum." diye konuştu.

        Elif Eylül de ilk kez bir uçurtma şenliğine katıldığını belirterek, "Bugün çok mutluyum. Uçurtma uçuruyorum ve ilk uçurtmamla uçurtma uçuruyorum. Bazen diğer uçurtmalara takılıyor ama olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Michelin değil Mengen yıldızı
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Tarım ihracat rakamı 32 milyar dolara ulaştı
        Bakan Yumaklı: Tarım ihracat rakamı 32 milyar dolara ulaştı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Aile hekimleri hastanelerin yükünü alırken erken teşhiste de önemli rol oyn...
        Aile hekimleri hastanelerin yükünü alırken erken teşhiste de önemli rol oyn...
        Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı
        Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı
        AB tescilli Taşköprü sarımsağında hasat süreci tamamlandı
        AB tescilli Taşköprü sarımsağında hasat süreci tamamlandı
        Kastamonu'da batan teknenin kaptanını bulmaya yönelik dalgıçların yürüttüğü...
        Kastamonu'da batan teknenin kaptanını bulmaya yönelik dalgıçların yürüttüğü...