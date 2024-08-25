Kastamonu'da 7 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Devrekani Çayı'na bırakıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 7 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Devrekani Çayı'na salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı balıklandırma programı kapsamında "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında üretilen 7 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, DKMP 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünce Devrekani Çayı ile buluşturuldu.

10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, balıkların bırakılması dolayısıyla düzenlenen programdaki konuşmasında, orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynaklarının korunması amacıyla çalışma başlatıldığını belirterek, "Bu kapsamda Daday ilçesinde balık salımında bulunduk. Yürütülen proje ile derelerin doğal dengesine kavuşması ve sportif olta balıkçılığına açılması ile bölgede yaşayan köylülerimize gelir kaynağı oluşturulması hedefleniyor." dedi.