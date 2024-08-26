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        Kastamonu'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

        Kastamonu'da polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:38
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        Kastamonu'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
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        Kastamonu'da polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve haber sitelerinde drift görüntüsü paylaşılması üzerine harekete geçti.

        Bu kapsamda drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen sürücü M.Y.G. polis ekiplerince yakalandı.

        Sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise 2 ay trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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