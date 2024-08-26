Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na girişler, yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne kapatıldı.

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, bir ucundan diğer ucuna geçerken, ziyaretçilere bölgeyi tanıma fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkili olduğu, bu nedenle zeminin kaygan olabileceği belirtilerek, olası bir doğal afet riskine karşı kanyonun 1 günlüğüne ziyarete kapatıldığı duyuruldu.