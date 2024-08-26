Kastamonu'daki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçak sigara satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üstünde ve araçlarında yaptığı aramada, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.