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        Kastamonu'daki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:57
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        Kastamonu'daki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçak sigara satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üstünde ve araçlarında yaptığı aramada, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

        Abana ve Küre ilçelerinde ise tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 iş yerinde yapılan aramada 33 bin 800'ü boş, 29 bin 800'ü doldurulmuş 63 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) , 46 nargile melası, 17 elektronik sigara likidi, 109 paket bandrolsüz nargile tütünü, 6 paket bandrolsüz pipo tütünü, 24 paket bandrolsüz sigara tütünü ve 7 paket bandrolsüz puro tütünü ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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