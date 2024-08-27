Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si futbolcu 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında GMG Kastamonusporlu 2 futbolcunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 00:48 Güncelleme: 27.08.2024 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si futbolcu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında GMG Kastamonusporlu 2 futbolcunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Futbolcu Yasin Davuş'un kullandığı 37 BK 860 plakalı otomobil, Hepkebirler Mahallesi'nde Efecan Fahrettin Yanıkoğlu idaresindeki 37 ADJ 592 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde

        Benzer Haberler

        Cide'de yağmur sonrası 'gökkuşağı'
        Cide'de yağmur sonrası 'gökkuşağı'
        Kastamonu'daki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'daki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
        Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatıldı
        Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatıldı
        Kastamonu'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kastamonu'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kastamonu'da 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları yapıldı
        Kastamonu'da 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları yapıldı