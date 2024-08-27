Kastamonu'da seyir alanına kaçak dökülen çöp ve molozlar temizlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir alanına kaçak dökülen çöp ve molozlar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Cide ilçesinde Fener mevkisi olarak bilinen ve deniz manzarasıyla öne çıkan seyir alanına moloz ve çöp döküldüğü yönünde farklı sosyal medya hesaplarından yayınlar yapılması üzerine Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın talimatları doğrultusunda Cide Belediyesi ekipleri, bölgede temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Nejdet Demir, AA muhabirine, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine belediye olarak harekete geçtiklerini söyledi.