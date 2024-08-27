Kastamonu'da tedavisi tamamlanan karaca doğaya salındı

Yumaklı, paylaşımında, "Kastamonu'da köylüler tarafından yaralı halde bulunarak ekiplerimizce tedavi altına alınan karaca, doğal yaşam alanına kavuştu. Yolun açık olsun ufaklık." ifadelerine yer verdi.

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