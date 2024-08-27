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        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan karaca doğaya salındı

        Kastamonu'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen karaca doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 21:02 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:02
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        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan karaca doğaya salındı
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        Kastamonu'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen karaca doğaya bırakıldı.

        Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde karaca bulanlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye giden ekipler, sağ arka bacağından yaralanan karacayı aldı. Veteriner hekimler tarafından 3 gün tedavi altında tutulduktan sonra iyileşen karaca tekrar doğal ortamına bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesabı üzerinden karacanın doğal ortamına bırakıldığı anın görüntüsünü paylaştı.

        Yumaklı, paylaşımında, "Kastamonu'da köylüler tarafından yaralı halde bulunarak ekiplerimizce tedavi altına alınan karaca, doğal yaşam alanına kavuştu. Yolun açık olsun ufaklık." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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