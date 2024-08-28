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        Bartın'da eşini silahla yaralayan zanlı kaçarken yakalandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaraladıktan sonra otomobille kaçmaya çalışan zanlı Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 01:51 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:51
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        Bartın'da eşini silahla yaralayan zanlı kaçarken yakalandı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaraladıktan sonra otomobille kaçmaya çalışan zanlı Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakalandı.

        O.P. (30) Kum Mahallesi'ndeki ablasını ziyarete gelen boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur P.'yi (27) pompalı tüfekle vurdu.

        İlk müdahalenin ardından Ahsen Nur P. ambulansla Amasra Devlet Hastanesine kaldırdı.

        O.P'nin otomobille Cide yönüne kaçtığını tespit eden polis ilçe girişinde önlem aldı. Dur ihtarına uymayan O.P, kontrol noktasından kaçtı.

        Bir süre devam eden kovalamacanın ardından O.P. ve arkadaşının bulunduğu otomobil polis aracına çarparak durdu.

        Hafif yaralanan iki şüpheli, Cide Devlet Hastanesi kaldırıldı.

        Gözaltına alınan zanlılar tedavilerinin ardından Bartın'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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