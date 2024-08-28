Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
R.Ç'nin kullandığı 34 KP 3799 plakalı otomobil, Kastamonu-Sinop kara yolu Gökçeagaç mevkinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.Ç, ambulansla Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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