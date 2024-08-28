Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Yapılan aramada, U.K. ve H.K'nin üzerinde sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Bu kapsamda İstanbul'dan Devrekani ilçesine uyuşturucu getirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

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