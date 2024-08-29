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        Atatürk'ün Devrekani'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Atatürk'ün Kastamonu'nun Devrekani ilçesine gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:07
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        Atatürk'ün Devrekani'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Atatürk'ün Kastamonu'nun Devrekani ilçesine gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaymakam Hüseyin Çamkerten ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

        Ardından Atatürk'ün ilçede konakladığı ev ziyaret edildi.

        Yağışlı hava dolayısıyla spor salonunda devam eden programda, halk oyunları gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

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