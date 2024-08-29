Atatürk'ün Devrekani'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Yağışlı hava dolayısıyla spor salonunda devam eden programda, halk oyunları gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kaymakam Hüseyin Çamkerten ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.