Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

İlhan T. idaresindeki 42 FD 741 plakalı otomobil ile Salih Ü. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç İnebolu - Abana kara yolunda çarpıştı.

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