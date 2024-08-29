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        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:07
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        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        İlhan T. idaresindeki 42 FD 741 plakalı otomobil ile Salih Ü. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç İnebolu - Abana kara yolunda çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile Ömer S, Servet Can T, Berkay K. Poyraz T, Salih E, Nihat D. yaralandı.

        Yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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