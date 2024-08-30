Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları sona erdi

        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi.

        Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu Nutku okundu.

        Vali Yardımcısı Aydın Ergün, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun hem Çanakkale hem de Kurtuluş Savaşı'nda önemli yeri olduğunu söyledi.

        Kastamonu insanının fedakar olduğunu dile getiren Ergün, "Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda işgal görmemesine rağmen çok sayıda şehit ve gazi vermiş, Kurtuluş Savaşı'nın lojistik üssü olmuştur. Bu fedakarlıklara karşı ahde vefa olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu'muzu ziyaret etmiş ve Şapka İnkılabı'nı burada ilan etmiştir." dedi.

        Ergün, bu kapsamda 23 Ağustos'tan bu yana kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise Kastamonu'nun istiklal ve kurtuluş mücadelesinde, Kurtuluş Savaşı'nda önemli yeri bulunduğunu anlatarak "Geldiğimiz bu günde şehrin tarihi, kültürü, geleceği bize emanet. Bunu ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Programa kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yara...
        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yara...
        Atatürk'ün Devrekani'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzen...
        Atatürk'ün Devrekani'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzen...
        Atatürk'ün gönderdiği mimarlar tarafından imar edilen ilçe 96 yıldır aynı p...
        Atatürk'ün gönderdiği mimarlar tarafından imar edilen ilçe 96 yıldır aynı p...
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da baraj gölünden 2 bin metre uzunluğunda "hayalet ağ" çıkarıldı
        Kastamonu'da baraj gölünden 2 bin metre uzunluğunda "hayalet ağ" çıkarıldı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı