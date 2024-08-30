Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları sona erdi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi.

Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu Nutku okundu.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun hem Çanakkale hem de Kurtuluş Savaşı'nda önemli yeri olduğunu söyledi.

Kastamonu insanının fedakar olduğunu dile getiren Ergün, "Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda işgal görmemesine rağmen çok sayıda şehit ve gazi vermiş, Kurtuluş Savaşı'nın lojistik üssü olmuştur. Bu fedakarlıklara karşı ahde vefa olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu'muzu ziyaret etmiş ve Şapka İnkılabı'nı burada ilan etmiştir." dedi.