Kastamonu'da tır devrildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tır şarampole devrildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tır şarampole devrildi.
A.Ş. idaresindeki 54 KS 190 plakalı tır, Kastamonu-Sinop kara yolunda şarampole devrildi.
Tırda hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.