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        Büyük Zafer'in 102. yılı Kastamonu'da kutlanıyor

        Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:07
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        Büyük Zafer'in 102. yılı Kastamonu'da kutlanıyor
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        Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

        Kaymakam Ünsal, beraberindekilerle Tosya Asri Mezarlığında bulunan şehitliği de ziyaret etti.

        - Hanönü

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Abdulmelih Orhan ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        - İhsangazi

        İhsangazi ilçesinde düzenlenen tören, ilçe meydanında gerçekleştirildi.

        Törende Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

        Tören, öğrencilerin şiirler okumasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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