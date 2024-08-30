Büyük Zafer'in 102. yılı Kastamonu'da kutlanıyor

Törende Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Abdulmelih Orhan ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kaymakam Ünsal, beraberindekilerle Tosya Asri Mezarlığında bulunan şehitliği de ziyaret etti.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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