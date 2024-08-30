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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:17 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:36
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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        E.Y. yönetimindeki 34 BLR 889 plakalı otomobil, Ortalıca köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Çalışkan'a (63) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Çalışkan yaşamını yitirdi.

        Çalışkan'ın cesedi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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