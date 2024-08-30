Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.Y. yönetimindeki 34 BLR 889 plakalı otomobil, Ortalıca köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Çalışkan'a (63) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Çalışkan yaşamını yitirdi.
Çalışkan'ın cesedi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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