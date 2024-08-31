Hanönü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Belediye Başkanı Metin Yamalı, Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak istediklerini belirterek, "Aynı zamanda ilçemizde sünnet töreni yapmak istedik. Geçtiğimiz günlerde ailelerden çocuğunu sünnet yaptırmak isteyenlerin talebi toplandı, çocuklarımızın bu özel gününde mutluluklarına ortak olmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hanönü Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ve sünnet şölenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

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