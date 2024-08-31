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        Kastamonu'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Kastamonu'da reklam panosu asarken elektrik akımına kapılan işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:05
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        Kastamonu'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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        Kastamonu'da reklam panosu asarken elektrik akımına kapılan işçi öldü.

        Kırcalar mevkisinde bulunan bir iş yerinde reklam panosu asan Ömer Faruk Uğurlu, elektrik akımına kapıldı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğurlu, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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