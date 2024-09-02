Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak ihraç ediliyor

ÖZGÜR ALANTOR - Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak yurt dışına ihraç ediliyor.

Güney Kore gezisi sırasında siyah sarımsak ile tanışan Halit Cebeci, 2015 yılında bu alanda yatırım yapma kararı aldı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve KOSGEB'den destek alan Cebeci, birkaç denemenin ardından fermantasyonla elde edilen siyah sarımsak üretimine başladı.

Cebeci, AA muhabirine, uzun yıllardır ilaç sektöründe çalıştığını söyledi.

Memleketi olan Kastamonu'da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağından siyah sarımsak üretmeye karar verdiğini dile getiren Cebeci, "Sarımsağın anavatanı Taşköprü'den aldığımız coğrafi işaretli sarımsakları burada işliyoruz. Besin içerik analizlerinde ürünün (siyah sarımsak) ne kadar faydalı olduğunu gösterdik. İlk aşamada büyük zincir marketlerle görüşerek pazara çıkarmayı düşündük. Onlar da ürünü desteklediler. Ürün şu an bütün zincir marketlerde satılıyor." dedi. Sarımsağa hiçbir katkı maddesi eklemediklerini anlatan Cebeci, "Bu bir fermantasyon süreci. Sarımsağı alıp sapını çöpünü temizleyip ısı ve nem kontrollü odalarda günlerce bekletiyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz." diye konuştu.

Yıllar içerisinde ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirten Cebeci, "Siyah sarımsak ürünlerini çeşitlendirdik. Zeytinyağlısını, sirkelisini, ballısını, propolislisini yaptık. Çocukların yiyebileceği şekilde çeşitlendirdik. Gıda sektörü dışında ilaç ve kozmetik sektörüne de ham madde olarak siyah sarımsak tozu temin ediyoruz." ifadelerini kullandı. - "En iyi özelliklerinden biri yedikten sonra vücutta koku yapmıyor" Siyah sarımsağın tadının normal sarımsaktan farklı olduğunu aktaran Cebeci, "Aslında bu ürün bir gurme lezzet. Bu ürünü bütün salatalarınızda, makarnada, etin ve balığın yanında tüketebiliyorsunuz. Olduğu gibi de tüketebiliyorsunuz. Bundan her gün 1-2 diş alıp sağlığınıza katkısını görebilirsiniz. Bunun tadı normal sarımsaktan tamamen farklı. Kuru erik tadında. En iyi özelliklerinden biri yedikten sonra vücutta koku yapmıyor." dedi.