Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

Kastamonu'nun Devrekani ilçe merkezine inen ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ormanlık alandan gece saatlerinde Sazyaka Mahallesi'ne gelen ayı, bir süre yol kenarında koştuktan sonra gözden kayboldu.

Bu anları cep telefonu kamerası ile kaydeden ilçe sakinlerinden Ahmet Çavdar, AA muhabirine, ayıyı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.

İlçe merkezinde ilk kez bir ayı gördüğünü anlatan Çavdar, "Araçla giderken ayının yol kenarında koştuğunu gördüm. Arkasından 'Koşma!' diye seslendim ama kaçarak gözden kayboldu." dedi.