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        Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

        Kastamonu'nun Devrekani ilçe merkezine inen ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:35
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        Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçe merkezine inen ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Ormanlık alandan gece saatlerinde Sazyaka Mahallesi'ne gelen ayı, bir süre yol kenarında koştuktan sonra gözden kayboldu.

        Bu anları cep telefonu kamerası ile kaydeden ilçe sakinlerinden Ahmet Çavdar, AA muhabirine, ayıyı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.

        İlçe merkezinde ilk kez bir ayı gördüğünü anlatan Çavdar, "Araçla giderken ayının yol kenarında koştuğunu gördüm. Arkasından 'Koşma!' diye seslendim ama kaçarak gözden kayboldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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