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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ve samanlık zarar gördü

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:01 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:13
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ve samanlık zarar gördü
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Maden köyünde, Mazlum Demirci'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen Azdavay Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

        Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ev ve samanlık zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

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