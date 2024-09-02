Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ve samanlık zarar gördü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen Azdavay Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Maden köyünde, Mazlum Demirci'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı.

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