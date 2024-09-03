Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Kastamonu'da, "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetimi" gerçekleştirildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2 Eylül Pazartesi günü uyum eğitimiyle uygulamalar da başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 6 internet salonu, 6 oyun salonu, 5 kıraathane, 8 park ve bahçe, 5 metruk bina ile 4 büfe denetlendi. 102 kişinin sorgulandığı denetimlerde suç ve suç unsuruna rastlanmadı.