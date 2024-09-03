Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Kastamonu'da, "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetimi" gerçekleştirildi.

        2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2 Eylül Pazartesi günü uyum eğitimiyle uygulamalar da başladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 6 internet salonu, 6 oyun salonu, 5 kıraathane, 8 park ve bahçe, 5 metruk bina ile 4 büfe denetlendi. 102 kişinin sorgulandığı denetimlerde suç ve suç unsuruna rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da köy muhtarları iş makinesi alımı için maaşlarını bağışladı
        Kastamonu'da köy muhtarları iş makinesi alımı için maaşlarını bağışladı
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ve samanlık zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ve samanlık zarar gördü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kastamonu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kastamonu'da konuştu:
        Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi
        Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi
        Görme engelli milli judocu Yasin Çimciler, Paris'te altın madalya için müca...
        Görme engelli milli judocu Yasin Çimciler, Paris'te altın madalya için müca...
        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak ihraç edili...
        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak ihraç edili...