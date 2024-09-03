Kastamonu'da köy muhtarları iş makinesi alımı için maaşlarını bağışladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy muhtarlarının maaşlarının yanı sıra promosyon bağışıyla satın alınan ekskavatör hizmete girdi.

İlçedeki 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarının tamamını bağışladı.

Toplanan paraya İl Özel İdaresi de katkıda bulunarak ekskavatör satın alındı.

İlçeye getirilen iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla İl Özel İdare şantiyesinde tören düzenlendi.

Kaymakam Necdet Uçar, törende yaptığı konuşmada, İnebolu'nun geniş arazi yapısına sahip olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarda iş makinesinin önem taşıdığına dikkati çeken Uçar, "Görev alanımızda 77 köyümüz, 14 mahallemiz ve 150'ye yakın yerleşim birimimiz bulunuyor. Tabii köylerimizin ve belediyemizin mahalleleri de var. Görev alanı ayırmıyoruz. Zaman zaman çevre ilçelerimize de destek oluyoruz. Bu nedenle garajımızın ve araçlarımızın yeni olması çok önemli." dedi.

Maaşlarını bağışlayan muhtarlara teşekkür eden Uçar, "Bu ekskavatörümüzü muhtarlarımız aldı. Her muhtarımız üzerine düşeni yaparak bu aracı envanterimize kazandırdı. Sayın Valimiz Meftun Dallı'ya, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Nida Sinsi'ye ve tüm muhtarlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.