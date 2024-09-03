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        DSİ Bozkurt'ta kamulaştırılan yerler için bilgilendirme toplantısı yaptı

        Devlet Su İşleri (DSİ), 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden sonra ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın ve yan bağlantı derelerinin genişletilmesi nedeniyle kamulaştırılan yerler için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:49 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:49
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        DSİ Bozkurt'ta kamulaştırılan yerler için bilgilendirme toplantısı yaptı
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        Devlet Su İşleri (DSİ), 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden sonra ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı’nın ve yan bağlantı derelerinin genişletilmesi nedeniyle kamulaştırılan yerler için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        DSİ. 23. Bölge Müdür Yarımcısı ve Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Kuru, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin toplantı salonundaki toplantıda, belirledikleri fiyatların tapu ve emlak kayıtlarından alınan veriler neticesinde yapıldığına dikkati çekti.

        Kamulaştırılan arazi ve taşınmazlar için listelerin Belediye ve Merkez Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkacağını anlatan Kuru, kamulaştırma bedellerini kabul edenlerin 5 Eylül'deki toplantıda oluşturulacak geçici başvuru yerinde imzalanabileceğini kaydetti.

        Kuru, il dışında yaşayan ve arazisi kamulaştırılanların ise işlemlerini bulunduğu bölgedeki DSİ müdürlüklerine giderek yapabileceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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