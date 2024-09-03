Kastamonu Belediyesi "Süt Kuzusu Projesi"nin tanıtımını yaptı

Kastamonu Belediyesi tarafından, "Süt Kuzusu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında, ilk etapta 190 haneye süt dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Kastamonu'da süte ulaşamayan bir çocuğun bile kalmasını istemediklerini anlatan Baltacı, "Hiç kimse yuvamız Kastamonu'da kendisini yalnız hissetmesin istiyoruz. Bir diğer amacımız da şu; hepimize ait olan belediyenin kaynaklarını yine bize emanet edilen yetkiyle bu şehir ve halkımız için harcamak istiyoruz. Bu şehrin kaynaklarını en başta çocuklar, gençler ve kadınların hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.