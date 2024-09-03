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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

        Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:09
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tosya ilçesinde H.Y.S'nin ikametinde yapılan aramada kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.

        Daday ilçesinde Ö.K. ve S.B'nin üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile sentetik ecza hapı bulundu.

        Araç ilçesinde yapılan operasyonda da durdurulan bir araçta bulunan K.K, O.D. ve S.A'nın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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