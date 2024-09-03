Valla Kanyonu Geliştirme Projesi çalıştayı sona erdi

Valla Kanyonu'nun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması Projesi kapanış çalıştayı yapıldı.

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Valla Kanyonu'nun Turistlik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması Projesi", Cumhurbaşkanlığı İhtisaslaşma Projeleri arasında yer alıyor.

Projenin yürütücülüğünü yapan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu, Pınarbaşı Belediyesi konferans salonunda düzenlenen kapanış çalıştayındaki konuşmasında, Valla Kanyonu'nun bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kanyonun etkili şekilde tanıtımının önemli olduğunu dile getiren Çılgınoğlu, "Valla Kanyonu'nun etkili tanıtımı, kanyon turizmi hakkında bölgenin bilinçlendirilmesi, kanyonun 4 mevsim profesyonel çekimlerinin yapılması, detaylı haritasının çıkarılıp zorluk seviyelerine göre turistler için yürüyüş rotalarının ve çeşitli spor faaliyetlerinin yer belirlemelerinin yapılması önemli. Kanyon ve çevresinin tıbbi aromatik bitki yapısının ortaya konulması gibi pek çok hedef proje çerçevesinde gerçekleştirildi." dedi. Çalıştayın rapora dönüştürüleceğini belirten Çılgınoğlu, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.