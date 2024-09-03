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        Valla Kanyonu Geliştirme Projesi çalıştayı sona erdi

        Valla Kanyonu'nun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması Projesi kapanış çalıştayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:12 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:12
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        Valla Kanyonu Geliştirme Projesi çalıştayı sona erdi
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        Valla Kanyonu'nun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması Projesi kapanış çalıştayı yapıldı.

        Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Valla Kanyonu'nun Turistlik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması Projesi", Cumhurbaşkanlığı İhtisaslaşma Projeleri arasında yer alıyor.

        Projenin yürütücülüğünü yapan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu, Pınarbaşı Belediyesi konferans salonunda düzenlenen kapanış çalıştayındaki konuşmasında, Valla Kanyonu'nun bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Kanyonun etkili şekilde tanıtımının önemli olduğunu dile getiren Çılgınoğlu, "Valla Kanyonu'nun etkili tanıtımı, kanyon turizmi hakkında bölgenin bilinçlendirilmesi, kanyonun 4 mevsim profesyonel çekimlerinin yapılması, detaylı haritasının çıkarılıp zorluk seviyelerine göre turistler için yürüyüş rotalarının ve çeşitli spor faaliyetlerinin yer belirlemelerinin yapılması önemli. Kanyon ve çevresinin tıbbi aromatik bitki yapısının ortaya konulması gibi pek çok hedef proje çerçevesinde gerçekleştirildi." dedi.

        Çalıştayın rapora dönüştürüleceğini belirten Çılgınoğlu, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen de projenin bölgeye önemli katkıları olacağını dile getirdi.

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı da Horma ve Valla Kanyonu'nun bölge turizmi açısından çok değerli olduğunu, bu tür çalışmalardan önemli sonuçlar çıkacağına inandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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