Paralimpik judocular Paris 2024'e hazır

ÖZGÜR ALANTOR - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 10 sporcuyla yer alacak Judo Milli Takımı, Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde tamamlayan milli takım, Paris'e gitti.

Efemgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyledi.

Kastamonu'daki son kamplarının 14 gün sürdüğünü belirten Efemgil, "Teknik ekibimizle kampımızı sonlardık. Ekibimiz ve sporcularımız olimpiyatlara kitlenmiş durumda. Orada gereken en güzel şekilde yarışmalarımızı tamamlayacağız. İnanıyoruz ki ülkemize birçok madalya ile döneceğiz. Şampiyonaya her türlü hazırız." dedi.

Tarihi sporcu sayısıyla Paris'e gittiklerini vurgulayan Efemgil, "10 sporcu ile gidiyoruz. Tarihimizde ilk kez bu kadar sporcu ile katılıyoruz. Gönül daha fazla sporcu ile katılmak isterdi. Bizimle alakası olmayan ufak tefek aksaklıklar oldu ama judo için 10 kişi güzel bir katılım sayısı. Oradan inşallah madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

Takımda keyiflerin yerinde olduğuna işaret eden Efemgil, "Sporcularımızın morali gayet iyi. Tek başımıza hiçbir şey yapamayız, bu bir ekip işi. Burada çalışan personel, basın, hepsi bu olayın bir parçası. Oraya gidip yarışacağız ama herkesin bir payı olacak madalyalarda." ifadelerini kullandı.