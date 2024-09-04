Hanönü'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Hanönü'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı.

Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe pazarında stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kolon kanserine dikkati çekmek ve tarama yapılması amacıylma kanser tarama kiti de ücretsiz olarak dağıtıldı.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Fatih Ahmet Kızılkaya, stantta tansiyon ve kan şekeri ölçümü de yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bağırsak ve kanser tarama kiti ücretsiz dağıtıyoruz, nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz. Hastanemizde hafta içi her gün yaş grubuna göre diyet, sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmelerde bulunarak yardımcı oluyoruz. Kadınlara yönelik yapılan testler hakkında da bilgi veriliyor." dedi.