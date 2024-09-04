Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

        Hanönü'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanönü'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hanönü'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı.

        Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe pazarında stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Kolon kanserine dikkati çekmek ve tarama yapılması amacıylma kanser tarama kiti de ücretsiz olarak dağıtıldı.

        İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Fatih Ahmet Kızılkaya, stantta tansiyon ve kan şekeri ölçümü de yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bağırsak ve kanser tarama kiti ücretsiz dağıtıyoruz, nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz. Hastanemizde hafta içi her gün yaş grubuna göre diyet, sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmelerde bulunarak yardımcı oluyoruz. Kadınlara yönelik yapılan testler hakkında da bilgi veriliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da üzerine tamir ettiği tarım aracı devrilen kişi öldü
        Kastamonu'da üzerine tamir ettiği tarım aracı devrilen kişi öldü
        Kastamonu'da ağaçtan düşen kadın öldü
        Kastamonu'da ağaçtan düşen kadın öldü
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da asayiş uygulaması yapıldı
        Kastamonu'da asayiş uygulaması yapıldı
        'Patpat'ın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
        'Patpat'ın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
        Paralimpik judocular Paris 2024'e hazır
        Paralimpik judocular Paris 2024'e hazır