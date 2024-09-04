Kastamonu'da asayiş uygulaması yapıldı

Uygulamalarda 1280 kişi ile 489 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla "Kastamonu huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirdi.

Kastamonu'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamasında 1280 kişi kontrol edildi.

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