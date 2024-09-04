Kastamonu'da ağaçtan düşen kadın öldü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.
İlyasbey köyünde Hacer Gürsu (70), çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede Gürsu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Gürsu'nun cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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