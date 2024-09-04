Kastamonu'da üzerine tamir ettiği tarım aracı devrilen kişi öldü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kanlıkoz köyünde yaşayan Mustafa Bakan, arızalanan tarım aracını tamir etmek istedi.
Bu sırada tarım aracı Bakan'ın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bakan'ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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