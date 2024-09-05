Hanönü'de römorkun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktör römorkundaki 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktör römorkundaki 2 kişi yaralandı.
Yenice köyünde römorkun üzerindeki kumu boşaltan Y.Y. ve K.A, römorkun devrilmesi sonucu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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