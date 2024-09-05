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        Kastamonu'da dede ve torunu motorlu testereyle yaralandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kendisine ait evin çatısında çalışan dede ve torunu, motorlu testereyle ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:13
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        Kastamonu'da dede ve torunu motorlu testereyle yaralandı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kendisine ait evin çatısında çalışan dede ve torunu, motorlu testereyle ağır yaralandı.

        Aktaş köyünde evinin çatısında onarım yapan Mustafa Kibaroğlu (69), motorlu testereyle tahta keserken dengesini kaybetti.

        Kibaroğlu'nun yüzünü kesen testereyi kapatmak isteyen torunu Yusuf Deneli de (18) karnından yaralandı.

        Dede ile torunu, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumları ağır olan dede ve torunu, müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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