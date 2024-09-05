Kastamonu'da dede ve torunu motorlu testereyle yaralandı

Durumları ağır olan dede ve torunu, müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kendisine ait evin çatısında çalışan dede ve torunu, motorlu testereyle ağır yaralandı.

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