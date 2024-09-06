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        Küre'de İşgücü Uyum Programı kapsamında 16 kişi istihdam edilecek

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı kapsamında Kastamonu'nun Küre ilçesinde 16 kişi istihdam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:43
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        Küre'de İşgücü Uyum Programı kapsamında 16 kişi istihdam edilecek
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        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı kapsamında Kastamonu'nun Küre ilçesinde 16 kişi istihdam edilecek.

        Küre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilçeye bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 16 personel alınacağı duyuruldu.

        Kısmi zamanlı çalışmalar için başvuruların e-Devlet üzerinden, Alo 170 hattından ve İŞKUR internet adresinden yapılabileceği aktarılan açıklamada, başvuruların 8 Eylül Pazar günü sona ereceği kaydedildi.

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