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        Kastamonu'da DKMP personeline temel mağaracılık eğitimi verildi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da temel mağaracılık ve tek ip eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:44 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:37
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        Kastamonu'da DKMP personeline temel mağaracılık eğitimi verildi
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da temel mağaracılık ve tek ip eğitimi verildi.

        Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimin bir günlük temel ve 4 günlük uygulamalı eğitim şeklinde iki aşamada gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki mağaralarda gerçekleştirilen teorik ve uygulama eğitimlerinin ardından Çıkrıkkapı Kuylucu Mağarası'nda 4,5 saatte 8 istasyon geçildi. Yer altında 35 metreye kadar iniş yapıldı. Ayrıca Kılıçlı, Top Meydanı, Kapaklı Kuylucu ve Dağlı Kuylucu mağaralarının koordinatları teyit edildi ve incelemelerde bulunuldu. Eğitimin uygulama bölümünde, yatay mağara girişi ve tek ip eğitimi kapsamında uygulamalı dikey mağara inişleri yapıldı."

        Eğitime, DKMP Genel Müdürlüğü Mağara Çalışma Grup sorumlusu Hamza Sezer ve Mühendis Serdar İncirci, ASPEG Mağaracılık Derneği Üyesi Mağaracı Engin Sevil, Küre Dağları Milli Parklar Şube Müdürü Erman Çokluk ve Bölge Müdürlüğü Mağara Çalışma Birimi personeli katıldı.

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