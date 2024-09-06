Kastamonu'da DKMP personeline temel mağaracılık eğitimi verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da temel mağaracılık ve tek ip eğitimi verildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimin bir günlük temel ve 4 günlük uygulamalı eğitim şeklinde iki aşamada gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki mağaralarda gerçekleştirilen teorik ve uygulama eğitimlerinin ardından Çıkrıkkapı Kuylucu Mağarası'nda 4,5 saatte 8 istasyon geçildi. Yer altında 35 metreye kadar iniş yapıldı. Ayrıca Kılıçlı, Top Meydanı, Kapaklı Kuylucu ve Dağlı Kuylucu mağaralarının koordinatları teyit edildi ve incelemelerde bulunuldu. Eğitimin uygulama bölümünde, yatay mağara girişi ve tek ip eğitimi kapsamında uygulamalı dikey mağara inişleri yapıldı."