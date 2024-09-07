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        Emekli akademisyen geleneksel Azdavay şapkalarını yeniden tasarladı

        ÖZGÜR ALANTOR - Azdavaylı kadınların giydiği geleneksel şapkalar, yeniden tasarlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:12
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        Emekli akademisyen geleneksel Azdavay şapkalarını yeniden tasarladı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Azdavaylı kadınların giydiği geleneksel şapkalar, yeniden tasarlandı.

        Geleneksel kadın başlıkları konusunda 44 yıl çalışma yapan emekli öğretim üyesi Dr. Lale Özder, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümünde görev yaparken Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kadınların giydiği 600 yıllık kıyafetlerle tanıştı.

        Azdavay ilçesinde kadınların giydiği yöresel şapkaları kullanarak yeni tasarımlar ortaya koymak isteyen Özder, 2 aylık çalışmanın ardından 20 yeni şapka modeli geliştirdi.

        Tasarladığı şapkaları Mimar Vedat Tek Kültür Merkezinde açtığı sergide beğeniye sunan ​​​​​​​Özder, AA muhabirine, üniversitede görev yaptığı dönemde şapka üzerine dersler verdiğini söyledi.

        Azdavaylı kadınların giydiği şapkaların çok özel olduğuna değinen Özder, "Azdavay ilçesindeki kadınların kullandığı çiçek bahçesi gibi başlıklar, her defasında ilgimi çekiyordu. Nasıl yaptıklarını da gözlemlemiştim. Bu şapkaların alt yapıdaki modelinin İngiliz Kraliyet ailesinin kullandığı fantezi şapkalarla aynı olduğunu söylüyordum her defasında." dedi.

        Özder, şapkalar üzerine çalışmalar yaptığını belirterek "Şapkaların alt kısmında başa oturan bir kısım var. Şapkalardaki o formu kullanarak fantezi şapkalar çalıştım. Küçük bir yol açılsın istedim. Bu konuda çalışacak tasarımcılar, öğrencilerimiz, moda tasarımcılarımız, Azdavay şapkasının sadece alt formunu kullanarak binlerce model üretebileceklerini görsünler istedim." diye konuştu.

        Şapka teknikleri konusunda birçok öğrenci yetiştirdiğini dile getiren Özder, şöyle devam etti:

        "Anadolu kadınının ne kadar süredir başlık kullandığını bilmiyoruz. Sadece kadınlar değil, erkekler de yüzyıllar boyunca şapka kullanmış. Kazıları incelediğimizde Hunlar, Uygurlar, Moğollar, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve sarayda hem erkek hem de kadınların başlık kullandığını görüyoruz. Formlar birbirine bazen benziyor, bazen küçülüyor, bazen büyüyor... Anadolu'da kadın başlıklarını araştırdığımda, 'Başlarınızı niye süslüyorsunuz?' diye sorduğumda, güzel olmak amacıyla süsledikleri cevabını veriyorlardı."

        Özder, çok güzel ürünler ortaya çıktığını vurgulayarak, "Altyapıda sadece Azdavay şapka formunu kullandım. Başa oturan bir kısım, daha sonra yüksek bir bölümü var, onu kullandım. Onları yaparken 3 öğrencim geldi ziyarete, onlar da sürece dahil oldu. İnternet üzerinden görüntülü konuşarak çalıştık. 3 öğrencim birer ürünle bu sürece dahil oldu. Toplamda 20 şapka yaptım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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