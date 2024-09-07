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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:54 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:54
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kentte düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na" katılan Yerlikaya, daha sonra Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

        Ardından Nasrullah Meydanı'nda simit, sarımsak, pastırma ve çekme helva satan esnafı ziyaret eden Yerlikaya, vatandaşlara çekme helva ikramında bulundu.

        Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

        Nasrullah Kadı Camisi'nin şadırvanından su içen Yerlikaya, daha sonra, 1 Ağustos'ta Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret etti.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere verdi:

        "Kahraman şehidimiz Ahmet Şahan, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görevli polis memurumuzdu. Zehir tacirleriyle mücadele ediyordu. 1 Ağustos'ta görevi başındayken yaralanmış, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Bugün kahraman şehidimizin ailesini, eşi Müjgan kardeşimizi, evlatları Yaşar ve Yaren yavrularımızı, kayınvalidesi Muammer ablamız ve kayınpederi İbrahim ağabeyimizi Kastamonu'daki evlerinde ziyaret ettik. Dualarımız şehidimiz içindi. Kahraman şehidimizin aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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