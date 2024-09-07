Kastamonu Valiliğinden sağanak uyarısı

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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